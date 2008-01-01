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Новости погоды

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На Урале погода ухудшится

ИА "Метеоновости" / 11:18 Среда, 19 июля

  Сегодня и в ближайшие сутки условия погоды на Урале будут определять активные атмосферные фронты. Во вторник непогода наблюдалась в Волго-Вятском районе, на Средней Волге и в Предуралье. Сильные грозовые дожди прошли в Марий Эл, выпало до 23 мм, в Кировской области максимальное количество осадков достигло 46 мм, в Пермском крае, Удмуртии и Чувашии сумма июльских осадков увеличилась на 11-16 мм, в Башкортостане прошел сильный дождь,выпало до 20 мм, а в отдельных районах Оренбургской области - град, по словам очевидцев в некоторых районах области град достигал размера грецкого ореха.

Сегодня на севере Поволжья сохранится неустойчивая погода с ливневыми дождями, грозой и градом, ветер в порывах будет усиливаться до 13-18 м/с. В Пермском крае пройдут проливные дожди с грозами, градом и порывами ветра до 25 м/с. Схожий характер погоды ожидается и в отдельных регионах Урала. / meteonovosti.ru /
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