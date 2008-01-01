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Новости погоды

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На юге Европейской России на смену жаре придут дожди

ИА "Метеоновости" / 10:58 Среда, 19 июля

  30-градусная жара устойчиво держится на юге европейской территории России. Так, в минувший вторник воздух в регионе раскалялся до 30..35 градусов, а в степных районах Волгоградской, Астраханской областях и Калмыкии столбики термометров вплотную приближались к отметке +40!. В северных районах Ингушетии и Чеченской Республики температура повышалась до 41o, в Ставропольском крае максимум температуры составил около 40o. Новый рекорд максимальной температуры был установлен в Минеральных Водах, отныне для 18 июля он составляет 36.7 градуса. Ночи также жаркие, душные.

По прогнозам синоптиков жара в регионе сохранится и сегодня, воздух в южной половине Волгоградской области, а также в Астраханской области будет раскаляться до 40..42, в Ставропольском крае, на севере Ингушетии, в северных и центральных районах Чеченской Республики максимальная температура воздуха ожидается на уровне 40..42, в степных районах Северной Осетии до +38. А уровень пожарной опасности будет высоким, местами даже чрезвычайным. Но неприятными погодными факторами будет не только жара. Уже сегодня сильные грозовые дожди ожидаются со всеми вытекающими последствиями - градом, усилениями ветра до 20-25 м/с - в Краснодарском крае, Адыгее, а также в отдельных республиках Северного Кавказа. Так что местами погода будет действительно опасной. / meteonovosti.ru /
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