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Сезон тропических циклонов набирает обороты



ИА "Метеоновости" / 10:44 Среда, 19 июля



Тихий океан продолжает рождать новые и подпитывать старые тропические штормы. Сезон тайфунов только набирает обороты, а как известно, максимальное количество этих опасных вихрей наблюдается обычно в августе и сентябре. Сейчас наиболее активным представляется ураган Fernanda. Давление в его центре около 975 мб, а максимальные порывы ветра достигают 50 м/с. Fernanda движется на северо-запад, вглубь акватории Тихого океана, со скоростью около 15 км/ч. Согласно прогнозам американских специалистов, которые пристально следят за развитием тропических циклонов, в ближайшее время Fernanda начнет заполняться и терять силы.



Другой тропический шторм Greg пока выглядит не столь убедительным. Давление в его центре около 1005 мб, а порывы ветра едва превышают 27 м/с. Однако Greg постепенно углубляется и набирается сил. Уже в ближайшие сутки порывы ветра вблизи его центра вырастут до 33 м/с. Этот тропический циклон также не представляет опасности для континентальных районов, а траектория его движения направлена на запад.



В Атлантике тоже не спокойно. У берегов Латинской Америки кружит тропический циклон, который выйдет на побережье уже в ближайшее время. Однако он не столь интенсивный. Максимальные порывы ветра вблизи его центра снизились до 22 м/с. / meteonovosti.ru /



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