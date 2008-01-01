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Новости погоды

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На Дальнем Востоке сильные дожди сохраняются

ИА "Метеоновости" / 10:04 Среда, 19 июля

  Практически всю территорию Дальнего Востока занял обширный циклон. Однако наиболее ненастная погода сконцентрирована в южных регионах. Минувшей ночью центр атмосферного вихря располагался над югом Хабаровского края, а его фронтальные разделы смещались по Амурской области, Приморью и Сахалину. В результате влияния циклона сильные дожди прошли в Приморье, выпало до 23 мм, в Хабаровском крае отмечался целый комплекс неблагоприятных явлений погоды: сильный дождь (до 34 мм), гроза и порывистый ветер до 28 м/с. В Амурской области суточная сумма осадков достигал 74 мм!

Циклон медленно смещается на север, северо-восток. Контрасты взаимодействующих воздушных масс определяют интенсивность процессов. Сегодня в Амурской области по-прежнему ненастно, местами пройдут сильные грозовые дожди с порывами ветра до 22 м/с. Сегодня и в ближайшие сутки сильные дожди ожидаются в центральных и северных районах Хабаровского края. Причем на севере края количество и интенсивность осадков может достичь наивысшей категории - "очень сильный дождь", то есть менее чем за 12 часов может выпасть 50 мм и более дождевой воды. / meteonovosti.ru /
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