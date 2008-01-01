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Новости погоды

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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:22 Среда, 19 июля

  Нынешнее лето не балует жителей столичного региона теплом. Хотя в июле температура воздуха наконец-то приблизилась к привычным показателям.

19 июля воздух в Москве прогреется до 21..23 градусов. А в ночные часы минимальная температура составила от 10 до 14 градусов. Среднесуточная температура в пределах климатической нормы, которая для 19 июля составляет 18,2 градуса.

Но погода в столице бывает разной. Так, в далеком 1910 году в утренние часы воздух остыл до 5 градусов, а в 1897 году в Москве было очень жарко, воздух раскалялся до 35,2 градуса. В 1938 году прошел сильный дождь, выпало до 34 мм осадков. В 1986 году ветер усиливался до 16 м/с. В 1993 и 1996 годах гремели грозы.

В прошлом, 2016 году, день был теплым. Максимальная температура составила 27,7 градуса, да и ночью было тепло, не ниже 18,9 градуса, прошли небольшие дожди. / meteonovosti.ru /
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