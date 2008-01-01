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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:10 Среда, 19 июля

  На территорию Московского региона продолжает поступать прохладный воздух с районов Норвежского моря. Днем температура воздуха повысится до 21..23 в столице, в Подмосковье до 20..25 градусов тепла. Среднесуточная температура, таким образом, будет на 1 градус ниже своей климатической нормы. Не смотря на рост атмосферного давления, в дневные часы, преимущественно во второй половине, с развитием конвективных явлений не исключены местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня 749 мм рт. ст., что вблизи нормального. Относительная влажность воздуха около 60%.

Погодные условия в столице благоприятны для большинства людей: атмосферное давление в пределах нормы, резких колебаний метеопараметров не ожидается. В такую погоду обычно улучшается самочувствие людей, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной и сердечно-сосудистой систем. / meteonovosti.ru /
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