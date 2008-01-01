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Рекорды температуры на Мадагаскаре



ИА "Метеоновости" / 15:38 Вторник, 18 июля



На Мадагаскаре и на Коморских островах установилась аномально жаркая погода, температура воздуха превышает привычные показатели на 4-6 градусов. В дневные часы воздух прогревается до 27 и более градусов. В Морони, столице Коморских островов, был обновлен многолетний рекорд температуры, 32,5 градуса, в 2010 году было 32. В Антананариву термометры показали 26,7 градуса, и это намного выше предыдущего максимума, зафиксированного в 2010 году (24,2 градуса).



В ближайшие дни температура воздуха в регионе понизится, осадков не ожидается. На Мадагаскаре термометры покажут 22..24 градуса, на Коморских островах 26..28. / meteonovosti.ru /



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