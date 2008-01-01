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Новости погоды

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В Хакасии выпало рекордное количество осадков

ИА "Метеоновости" / 14:53 Вторник, 18 июля

  По югу Сибири прогуливаются атмосферные фронты. А где фронты, там дожди, грозы и сильный порывистый ветер. 16 июля сильные грозовые дожди прошли в Хакасии. На метеостанции Хакасская количество осадков за сутки составило 18,4 мм. Таким образом, был перекрыт суточный максимум осадков. Предыдущий максимум составлял 15,6 мм.

19 июля в регионе сохранится влияние атмосферных фронтов. Температура воздуха существенно не изменится и составит 22..27 градусов, местами до 15..20, при переменной облачности пройдут дожди, местами сильные. Возможны грозы и град, при грозе ветер в порывах будет усиливаться до 12-17 м/с. / meteonovosti.ru /
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