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Новости погоды

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Юг Сибири захватили атмосферные фронты

ИА "Метеоновости" / 14:45 Вторник, 18 июля

  На юге Сибири из-за циклона и его атмосферных фронтов погода неустойчивая. Несколько дней подряд в регионе идут дожди, гремят грозы и усиливается ветер. Сильные грозовые дожди прошли в ночь на 18 июля в Алтайском крае, в Томской и Омской областях (выпало до 19 мм осадков). В Новосибирской области осадков было больше, до 33 мм. А в Забайкальском крае сильные дожди сопровождались порывистым ветром.

19 июля циклонический вихрь не оставит в покое юг Западной Сибири. Дожди, грозы и порывистый ветер, в горах и на перевалах до 23 м/с, ожидаются в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае. Температура воздуха без существенных изменений, 20..25 градусов. Дожди, местами грозы и порывистый ветер возможны и на юге Восточной Сибири. / meteonovosti.ru /
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