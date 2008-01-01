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Новости погоды

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Сильная жара на юге России

ИА "Метеоновости" / 14:23 Вторник, 18 июля

  Жаркая погода сохраняется на Нижней Волге, а также Чечне и в Ингушетии. Так, в Волгограде в минувший день, 17 июля, был перекрыт очередной температурный максимум, +37,3 градуса. В некоторых районах воздух раскалялся до 40 градусов. И жара задержится в регионе еще на некоторое время. Сохранится влияние барической ложбины, вытянувшейся вдоль восточной половины Северо-Кавказского региона. А над северо-востоком Каспия по-прежнему хозяйничает антициклон. С восточными ветрами в регион поступает горячий воздух из Казахстана.

19 июля жара на юге Волгоградской области, местами в Астраханской области и в Ставропольском крае, по северу Ингушетии и в Чечне критерии жары достигнут опасных отметок, 40..42 градусов. Но уже к 21 июля жара ослабеет до 36..38 градусов. / meteonovosti.ru /
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