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Тропический циклогенез в Северном полушарии



ИА "Метеоновости" / 13:31 Вторник, 18 июля



лета активизировались тропические возмущения в Северном полушарии. 18 июля существовали 4 тропических вихря: 3 в Тихом океане и 1 в Атлантике. Один из тихоокеанских циклонов стал первым в сезоне ураганом, получившим первую категорию.



Шторм Талас, зародившийся в Тихом океане 17 июля близ берегов Вьетнама и стремительно перемещавшийся в северо-западном направлении, вызвал очень сильные ливни на пути следования. Так, в Мьянме выпало до 179 мм осадков, в Гонконге до 150 мм, а Вьетнаму досталось целых 237 мм. Из-за сильнейшего ливня затопило первые этажи домов, да и движение по дорогам крупных городов было затруднено. Талас стал четвертым тропическим возмущением с начала сезона. Сообщается также о том, что этот шторм спровоцировал развитие тропической депрессии в Бенгальском заливе, из-за чего сильные ливни обрушились на Индию.



Ураган Фернанда, сформировавшийся близ берегов Мексики, побережью не угрожает и движется в северо-западном направлении. Этот ураган стал первым ураганом первой категории в нынешнем сезоне. Скорость ветра в нем составляет 50 м/с, по прогнозам синоптиков, ураган может усилиться на пути к Гавайским островам, но затем потеряет силу. Произойдет это через 4-5 дней.



Еще один шторм, Грег, находится у южного побережья Мексики и движется на северо-запад. Угрозы шторм не представляет, да и сила его невелика.



Чего не скажешь о шторме Дон. В настоящее время циклон кружит близ Венесуэлы. Штормовое предупреждение объявлено на Кубе и на Антильских островах. Пока скорость его составляет 15 м/с, в ближайшее время шторм усилится и вполне может развиться до настоящего урагана. / meteonovosti.ru /



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