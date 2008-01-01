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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:35 Вторник, 18 июля

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 22-24 градуса; Северном 22-23 градуса, Северо-восточном 21 -23 градуса, Восточном 22 градуса, Юго-восточном 22-23 градуса; Южном 23 градуса; Юго-западном 21-23 градуса; Западном 21-23 градуса, Северо-западном 22-23 градуса.

В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 18-19 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температруа воздуха 21-23 градуса. / meteonovosti.ru /
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