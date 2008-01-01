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На юге Якутии снова дожди и грозы



ИА "Метеоновости" / 11:33 Вторник, 18 июля



Центральные и южные районы Якутии оказались во власти активного циклонического вихря в зоне действия атмосферных фронтов. Циклон, ставший причиной сильных ливней, гроз и порывистого ветра на юге Дальнего Востока, закрутился на волне и медленно перемещался в восточном направлении. Грозовые дожди прошли в центральных районах, на юге дождей было больше, количество осадков составило от 15 до 20 мм. Сильный ливень прошел 17 июля в Покровске, за неполные 9 часов выпало до 74 мм осадков.



19 июля циклонический вихрь начнет заполняться и отправиться в северо-восточные районы. А на юге Республики Саха снова ожидаются сильные дожди, грозы и порывистый ветер. На этот раз ухудшение погодных условий будет связано с очередным волновым циклоном, который придет со стороны Бурятии и будет кружить над Амурской областью. / meteonovosti.ru /



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