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Новости погоды

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Активная грозовая деятельность от Черного моря до Белого

ИА "Метеоновости" / 10:37 Вторник, 18 июля

  Погоду на большей части ЕТР определяли атмосферные фронты обширного циклонического вихря, центр которого находился над севером Финляндии. Система атмосферных фронтов вытянулась от Кольского полуострова до Северного Кавказа. Сильные дожди и грозы отмечались в Мурманской области, в Карелии, в Архангельской области, по востоку Центрального района и в Поволжье, а также в Ростовской области и в Краснодарском крае.

В ближайшие дни циклонический вихрь не остановится на достигнутом. Центр его переместится на юг Карелии, атмосферные фронты по-прежнему будут активны в Ленинградской области, в Коми и в Архангельской области, на востоке Мурманской области, в Поволжье, в Краснодарском крае и в Крыму. / meteonovosti.ru /
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