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Новости погоды
На Грецию обрушились сильные ливни
ИА "Метеоновости" / 09:36 Вторник, 18 июля
Несколько дней Греция находилась в зоне непогоды. Только за воскресные сутки (16 июля) на страну вылилось от 35 до 146 мм дождя, в понедельник добавилось еще 62 мм влаги.
Всему виной активная фронтальная волна, медленно перемещавшаяся по юго-востоку Европейского континента. Достигнув территории Греции, фронтальный раздел обострился и спровоцировал сильные ливни, которые сопровождались грозами, местами градом и шквалистым ветром. По данным метеостанций порывы ветра достигали 19-24 м/с, но по характеру нанесенного ущерба его скорость могла быть гораздо выше.
Итогом непогоды стали затопленные дороги и поля, уничтоженный урожай, сорванные крыши домов и поломанные ветки деревьев. / meteonovosti.ru /
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