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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:34 Вторник, 18 июля

  Предстоящим днём погода в Московском регионе будет соответствовать средне климатическим показателям и по ощущениям ожидается очень даже комфортной. И, несмотря на то, что юго-западный гребень антициклона ослабеет, и формирование погодных условий пройдёт в большей степени под влиянием южной окраины циклона со Скандинавии, дождь будет небольшим и лишь местами.

По сведениям Метеобюро Москвы и области максимальная температура воздуха в столице достигнет 22..24 градусов, по области 20..25. Ветер западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление в норме, без значительных изменений, 748 мм рт. ст.

А вот геомагнитный фон ожидается с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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Барисал		 -5
Кордова

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комфортное место: Наурская

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