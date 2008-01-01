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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:34 Вторник, 18 июля



Предстоящим днём погода в Московском регионе будет соответствовать средне климатическим показателям и по ощущениям ожидается очень даже комфортной. И, несмотря на то, что юго-западный гребень антициклона ослабеет, и формирование погодных условий пройдёт в большей степени под влиянием южной окраины циклона со Скандинавии, дождь будет небольшим и лишь местами.



По сведениям Метеобюро Москвы и области максимальная температура воздуха в столице достигнет 22..24 градусов, по области 20..25. Ветер западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление в норме, без значительных изменений, 748 мм рт. ст.



А вот геомагнитный фон ожидается с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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