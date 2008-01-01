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Юг России - на западе сильные дожди, на востоке сильная жара



ИА "Метеоновости" / 13:28 Понедельник, 17 июля



Территория Южного и Северо-Кавказского федеральных округов находится в ложбине южной депрессии, по окраине которой перемещается волнового атмосферный фронт, который разделил территорию на две погодные зоны - с сильными дождями и с сильной жарой.



В западных районах региона - Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской области, Карачаево-Черкесии - перемещение атмосферного фронта провоцирует ливневые дожди, местами сильные, в сочетании с грозами, градом и шквалистым ветром. Уже сегодняшним утром в Краснодарском крае по данным метеостанции Краснодар отмечался сильный ливень, 36 мм менее чем за час, сопровождавшийся грозой, градом диаметром 7 мм и шквалистым ветром до 28 м/с. Сильный дождь до 46 мм, с грозой и мелким градом прошел также в Карачаево-Черкесии. По прогнозам метеорологов, в течение всего сегодняшнего дня 17 июля, а также в ближайшие сутки 18 июля на Кубани будут продолжаться локальные сильные дожди и ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-25 м/с. Такая же неустойчивая погода с большой вероятностью грозовых ливней, града и порывистого ветра ожидается в Ростовской области и горах Адыгеи.



Восток региона будет находиться с теплой стороны фронтальной зоны. Жаркие восточные ветры будут нести новые порции раскаленного воздуха, продолжая повышать и без того высокие температурные показатели. Во второй половине сегодняшнего понедельника и в предстоящие несколько дней жара будет аномальной и достигнет местами критериев опасного явления - в Волгоградской и Астраханской областях, в Чеченской республике 40:42 градусов, в Ставрополье и Ингушетии +40, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии +38. / meteonovosti.ru /



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