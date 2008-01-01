Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
17 июля 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На курортах Египта температура бьет рекорды

ИА "Метеоновости" / 12:46 Понедельник, 17 июля

  В Египте и близлежащих странах Ближнего Востока столбики термометров повышаются до 40-градусной отметки и выше.

В настоящее время над Ближним Востоком сформировалась обширная термическая депрессия. Наполненная сухим и жарким воздухом, она способствует формированию аномально жаркой погоды во многих странах.

Так, накануне днем, 16 июля, в Саудовской Аравии воздух раскалялся местами до +49 градусов. Знойно было в Израиле, Иордании, Омане - здесь температурные показатели достигали 43:45 градусов.

В Египте также наблюдается сильная жара и местами даже не обошлось без новых рекордов. В рекордсменах оказалась столица страны, Каир, а также курортная Хургада. В Каире нагрело до +38,9 градусов, что всего на 0,3 градуса выше предыдущего максимума дня, наблюдавшегося в 2012 году. В Хургаде было заметно жарче, +42,0, и это почти на 2,5 градуса выше абсолютного максимума пятилетней давности.

В ближайшие дни период сильной жары в странах Ближнего Востока продолжится, и возможны новые температурные рекорды. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+16
Пн.
17 июл.
+21
Вт.
18 июл.
+22
Ср.
19 июл.
+22
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Эль-Хубар		 -8
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Санта-Роза

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100