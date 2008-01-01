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На курортах Египта температура бьет рекорды



ИА "Метеоновости" / 12:46 Понедельник, 17 июля







В настоящее время над Ближним Востоком сформировалась обширная термическая депрессия. Наполненная сухим и жарким воздухом, она способствует формированию аномально жаркой погоды во многих странах.



Так, накануне днем, 16 июля, в Саудовской Аравии воздух раскалялся местами до +49 градусов. Знойно было в Израиле, Иордании, Омане - здесь температурные показатели достигали 43:45 градусов.



В Египте также наблюдается сильная жара и местами даже не обошлось без новых рекордов. В рекордсменах оказалась столица страны, Каир, а также курортная Хургада. В Каире нагрело до +38,9 градусов, что всего на 0,3 градуса выше предыдущего максимума дня, наблюдавшегося в 2012 году. В Хургаде было заметно жарче, +42,0, и это почти на 2,5 градуса выше абсолютного максимума пятилетней давности.



В ближайшие дни период сильной жары в странах Ближнего Востока продолжится, и возможны новые температурные рекорды. / meteonovosti.ru /



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