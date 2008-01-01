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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:32 Понедельник, 17 июля



В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 16-17 градусов; Северном 15-17 градусов, Северо-восточном 16-17 градусов, Восточном 16 градусов, Юго-восточном 16-17 градусов; Южном 15 градусов; Юго-западном 16 градусов; Западном 15-16 градусов, Северо-западном 15-17 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 15 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температруа воздуха 15-17 градусов. / meteonovosti.ru /



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