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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:32 Понедельник, 17 июля

  В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 16-17 градусов; Северном 15-17 градусов, Северо-восточном 16-17 градусов, Восточном 16 градусов, Юго-восточном 16-17 градусов; Южном 15 градусов; Юго-западном 16 градусов; Западном 15-16 градусов, Северо-западном 15-17 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 15 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температруа воздуха 15-17 градусов. / meteonovosti.ru /
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местное
+16
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+21
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Эль-Хубар		 -8
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Санта-Роза

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