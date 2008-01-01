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На севере Европейской России жара и ливни с грозами



ИА "Метеоновости" / 12:25 Понедельник, 17 июля



погода со среднесуточной температурой, превышающей норму на 7-9 градусов. В прошедшие выходные воздух во многих районах прогревался до 25:30, а местами и до 32 градусов. Жаркий воздух поступает в регион с юга, наполняя теплый сектор атлантического циклона, кружащего над северо-западом ЕТР.



Сегодня (17 июля) и в предстоящий вторник (18 июля) жаркий период погоды продолжится, но свои коррективы внесет усиливающий свое влияние циклон и его активный атмосферный фронт. В результате на западе Архангельской области и в Вологодской области жара спадет, а вот в восточной части региона, включая Ненецкий автономный округ, столбики термометров вновь могут преодолеть 30-ти градусную отметку.



На фоне жары и под влиянием атмосферного фронта в большинстве районов Русского Севера усилится неустойчивость атмосферы, и как следствие увеличится вероятность дождей кратковременного характера, активизируется грозовая деятельность. Местами прошумят ливни с грозами, возможно шквалистое усиление ветра при них до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /



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