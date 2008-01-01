

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве будет стабильной



ИА "Метеоновости" / 11:55 Понедельник, 17 июля



Лето в Москве приближается к наиболее жаркому периоду. Это по климату. Но в этом году погода далеко не всегда следует ему. Почти выполнив норму по дождям, июль не расщедрился на летний зной!



На текущей неделе столичный регион будет находиться на периферии западноевропейского антициклона. А активные циклоны станут перемещаться по северу Европейской России. Стабильность синоптической ситуации будет способствовать формированию малоизменчивой погоды в Москве и области.



В течение всей рабочей недели ожидается переменная облачность. Из-за атмосферного фронта, перемещающегося по северу Центрального района, сохранится вероятность небольших коротких дождей, которые будут носить локальный характер. Ветер во вторник и среду будет дуть западный, во второй половине недели северо-западный, со скоростью 3-8 м/с.



Температурные показатели ожидаются на 1-2 градуса ниже, чем положено по календарю: ночью в Москве около 12 тепла, в Подмосковье от 10 до 15 градусов, днем воздух будет прогреваться до 21..23, на юге области до 25 градусов. Для города это вполне комфортная погода, без жары, как бывает в середине лета.



При повышенном фоне атмосферного давления погода обещает побаловать солнцем, что станет залогом улучшения настроения жителей столичного региона! / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



