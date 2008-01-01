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На юге России сильная жара



ИА "Метеоновости" / 11:06 Понедельник, 17 июля







Низовья Волги и восточная половина Северо-Кавказского региона в настоящий момент находятся на границе вытянувшейся над Северным Кавказом ложбины "турецкой депрессии" и антициклона, обосновавшегося над северо-востоком Каспия. При такой ситуации с восточными ветрами в регион поступает раскаленный воздух с Западного Казахстана, способствуя повышению температурных показателей.



По прогнозам метеорологов сегодня, 17 июля, во второй половине дня, а также в дневные часы 18 и 19 июля на юге Волгоградской области, в Астраханской области, северных районах Ингушетии, северных и центральных районах Чеченской республики воздух может раскалиться до 40:42 градусов! / meteonovosti.ru /



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