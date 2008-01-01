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Новости погоды

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На юге Сибири сохраняется неустойчивая погода

ИА "Метеоновости" / 10:26 Понедельник, 17 июля

  Уже продолжительный период времени южные районы Сибирского региона находятся вблизи активной фронтальной зоны, протянувшейся между волновыми циклонами, смещающимися через Южную Сибирь, один за другим. При такой синоптической ситуации во многих районах региона сохраняется неустойчивый характер погоды с частыми дождями кратковременного характера и интенсивным развитием конвекции.

Не стало исключением и прошедшее воскресенье, 16 июля. Сильные дожди с грозами прошумели местами в Новосибирской и Кемеровской областях, здесь в копилку июля добавилось по 16 мм влаги. В южных районах Красноярского края выпало 22 мм дождя, на юге Иркутской области и в Забайкалье по 18 мм. На крайнем юге Бурятии при прохождении фронтальной волны дождь местами был очень сильный - по данным метеостанции Цакир за 12 часов выпало 53 мм осадков.

В ближайшие сутки ситуация в Сибирском регионе изменится мало. В центральных и южных районах территории на фоне пониженного атмосферного давления и вблизи фронтальной зоны, протянувшейся по крайнему югу, будут продолжаться локальные дожди кратковременного характера, в основном небольшие и умеренные, местами с грозами и шквалистым ветром до 13-18 м/с. В Хакасии дожди местами могут быть сильными, и сопровождаться не только грозами, но и градом. / meteonovosti.ru /
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