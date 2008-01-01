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На юге Сибири сохраняется неустойчивая погода



ИА "Метеоновости" / 10:26 Понедельник, 17 июля



погоды с частыми дождями кратковременного характера и интенсивным развитием конвекции.



Не стало исключением и прошедшее воскресенье, 16 июля. Сильные дожди с грозами прошумели местами в Новосибирской и Кемеровской областях, здесь в копилку июля добавилось по 16 мм влаги. В южных районах Красноярского края выпало 22 мм дождя, на юге Иркутской области и в Забайкалье по 18 мм. На крайнем юге Бурятии при прохождении фронтальной волны дождь местами был очень сильный - по данным метеостанции Цакир за 12 часов выпало 53 мм осадков.



В ближайшие сутки ситуация в Сибирском регионе изменится мало. В центральных и южных районах территории на фоне пониженного атмосферного давления и вблизи фронтальной зоны, протянувшейся по крайнему югу, будут продолжаться локальные дожди кратковременного характера, в основном небольшие и умеренные, местами с грозами и шквалистым ветром до 13-18 м/с. В Хакасии дожди местами могут быть сильными, и сопровождаться не только грозами, но и градом. / meteonovosti.ru /



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