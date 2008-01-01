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В Приамурье и Приморье дожди усилятся
ИА "Метеоновости" / 09:52 Понедельник, 17 июля
В первой половине наступившей недели в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях ожидается усиление интенсивности дождей, которые местами будут носить ливневой характер, сопровождаясь локальными грозами и шквалистым ветром.
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На границе Северного Китая и Забайкалья на фронтальной волне ожидается углубление циклонического вихря, который уже в предстоящие сутки сместится в Амурскую область, а к середине недели окажется в центре Хабаровского края. Сопровождаемый активной фронтальной зоной циклон спровоцирует в ближайшие дни, 18-20 июля, дожди, местами сильные, в отдельных районах ливни с грозами в Амурской области, Хабаровском крае и Приморье. В северной половине Хабаровского края в среду и четверг (19-20 июля) интенсивность дождей может достичь критериев опасного явления - 50 мм за 12 часов и менее.
При активной грозовой деятельности, которой будет сопровождаться дождь, возможно усиление ветра до 17-22 м/с. / meteonovosti.ru /