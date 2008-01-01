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Новости погоды

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Дождливое воскресенье на Дальнем Востоке

ИА "Метеоновости" / 09:19 Понедельник, 17 июля

  Прошедшее воскресенье (16 июля) во многих районах Дальневосточного региона было по сезону теплым, но дождливым.

Большая часть дальневосточной территории находилась во власти циклонических вихрей и связанных с ними активных фронтальных разделов, которые и стали причиной дождей разной интенсивности и продолжительности. Наиболее сильные дожди пролились в восточной части Камчатского края, где за сутки выпало от 31 до 60 мм небесной влаги. Интенсивные дожди отмечены в центральных и южных районах Якутии, до 26 мм, и на юге Хабаровского края, до 29 мм. До 18 мм дождя выпало в Амурской области и Приморье, причем дожди носили ливневой характер и местами сопровождались грозами, а в Приморском крае и усилением ветра до 24 м/с.

Стоит отметить, что в Якутии дожди идут уже не первый день, в результате чего в бассейнах рек Витим и Олекма, а также на реке Лена в пределах Ленского и Олекминского районов наблюдается интенсивный подъем уровней воды. При прохождении дождевого паводка на реке Лена возможен выход воды на пойму и, как следствие, подтопление сенокосных угодьев, расположенных в пределах Ленского, Олекминского, Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Намского, Усть-Алданского районов, а также в пригороде Якутска. / meteonovosti.ru /
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