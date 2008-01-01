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Новости погоды

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Главный город Чили завалило снегом

ИА "Метеоновости" / 08:58 Понедельник, 17 июля

  В конце минувшей недели на чилийскую столицу Сантьяго обрушился снегопад. По данным метеорологов, последний раз сильные осадки в твердом виде выпадали в Сантьяго 10 лет назад. Из-за непогоды без электричества остались около 300 тысяч человек, нарушилась работа общественного транспорта, были заблокированы несколько дорог. Из-за оборванных проводов линий электропередач и падения столбов погиб мужчина, пострадали женщина и ребенок.

Для южноамериканского государства такой разгул стихии большая редкость. Июль в Чили ≈ самый холодный месяц, но температура воздуха редко опускается ниже нуля градусов. Средний минимум температуры июля составляет +3,9 градуса. Абсолютный минимум - минус 7 градусов. Средняя температура центрального зимнего месяца (июля) составляет +8,1 градус, то есть погода соответствует примерно двадцатым числам среднестатистического московского апреля. Климат Сантьяго средиземноморский, с длительным засушливым теплым сезоном и дождливой зимой (с июня по сентябрь). Среднее количество осадков в зимний период 86 мм - самое больше в годовом ходе. В целом же прибрежные горы Береговой Кордильеры служат экраном, снижающим влияние океана, формируя в районе Сантьяго более континентальный климат. / meteonovosti.ru /
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