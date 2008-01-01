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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:16 Понедельник, 17 июля



Предстоящим днём столичный регион будет находиться уже в области повышенного атмосферного давления. Ожидается комфортная погода.



По сведениям Метеобюро Москвы и области 17 июля при переменной облачности в середине дня местами пройдёт небольшой кратковременный дождь, воздух в столице прогреется до 21..23 градусов. В Подмосковье температурный фон от 20 до 25 градусов. Жарче будет на юге и юго-востоке, в Серпухове и Нарофоминске 20..22, в Шатуре и Павловском Посаде 23..25 градуса. Ветер юго-западный 3-8 м/c. Атмосферное давление составит 748 мм рт ст. Влажность воздуха около 60%.



В Москве и Московской области дождей станет заметно меньше, но температура немного понизится и станет ниже многолетних значений. Большинство же метеоэлементов будут соответствовать климатической норме. Основным неблагоприятным фактором для метеозависимых людей в этот день будет возмущенный геомагнитный фон. Хуже всего придется людям, страдающим патологиями сердца и сосудов. Сердечные и головные боли могут испытывать лица с вегето-сосудистой дистонией, нарушениями сердечного ритма, перенесшие инфаркт или инсульт. Даже у вполне здоровых людей возможно недомогание, повышенная утомляемость, снижение внимания и работоспособности. Постарайтесь в этот день снизить физические и умственные нагрузки, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе, ведь погода это позволит. / meteonovosti.ru /



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