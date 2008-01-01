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Новости погоды

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Север Японии заливают дожди

ИА "Метеоновости" / 13:55 Воскресенье, 16 июля

  Японские острова находятся в субтропической термической депрессии. Во влажном воздухе рождаются ливни с грозами. В центральном городе на севере острова Хонсю Аоморе выпало вчера 23 мм осадков. В префектуре Акита, тоже в северной части острова Хонсю количество осадков приблизилось к 30 мм. В ближайшее время северную часть главного японского острова будут постоянно пересекать атмосферные фронты. В связи с чем там будут возобновляться интенсивные дожди. Хотя, например, климат Аомори умеренный. Лето по японским меркам прохладное и часто туманное. В июле выпадает 103 мм осадков, но самым дождливым является август-месяц. А для Акиты характерно большое количество осадков. Весной и осенью её заливают дожди, зимой заваливает снег. Такой климат объясняется местными географическими особенностями. Ветры с Японского моря, врываясь с запада в долины Акиты, оставляют здесь весь свой запас влаги, так как с остальных трёх сторон префектура окружена достаточно высокими горными цепями, которые не выпускают тучи. / meteonovosti.ru /
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