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На северо-западе России действует штормовое предупреждение



ИА "Метеоновости" / 13:30 Воскресенье, 16 июля



На северо-западе Европейской территории действует штормовое предупреждение. Оно было объявлено синоптиками около полуночи с 15 на 16 июля. В Ленинградской и Новгородской областях в ночь на 16 июля, а также днем в воскресенье ожидается очень сильный ливневый дождь, гроза, град, ветер 15-20 м/с. Ливни в Ленинградской области продолжатся и в понедельник, 17 июля с грозами. Будут сильными дожди в Карелии и тоже с грозами. Такой же характер погоды сохранится вплоть до среды следующей недели, до 19 июля. Фон температуры ожидается ниже нормальных значений, днем от 17 до 22 градусов. / meteonovosti.ru /



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