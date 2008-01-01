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Новости погоды

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На северо-западе России действует штормовое предупреждение

ИА "Метеоновости" / 13:30 Воскресенье, 16 июля

  На северо-западе Европейской территории действует штормовое предупреждение. Оно было объявлено синоптиками около полуночи с 15 на 16 июля. В Ленинградской и Новгородской областях в ночь на 16 июля, а также днем в воскресенье ожидается очень сильный ливневый дождь, гроза, град, ветер 15-20 м/с. Ливни в Ленинградской области продолжатся и в понедельник, 17 июля с грозами. Будут сильными дожди в Карелии и тоже с грозами. Такой же характер погоды сохранится вплоть до среды следующей недели, до 19 июля. Фон температуры ожидается ниже нормальных значений, днем от 17 до 22 градусов. / meteonovosti.ru /
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