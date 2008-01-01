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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 13:21 Воскресенье, 16 июля

  В полдень в Москве осадков пока не было. На главной метеостанции Москвы - ВДНХ воздух прогрелся почти до +25 градусов. Столько же было и в других районах города. В центре, на Балчуге +25,4 градуса. Только на юго-западе Новой Москвы, где более интенсивно стала развиваться кучево-дождевая облачность, термометры показывали всего +21 градус. Атмосферное давление в норме, оно осталось на отметке 746 мм рт.ст. Ветер дул по-прежнему с юго-востока, но немного ослабел, его средняя скорость 1-5 м/с, хотя на северо-западе порывы усилились до 15 м/с. На юго-востоке Московской области, в Черустях в полдень был ливень. / meteonovosti.ru /
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