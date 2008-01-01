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В Новороссийске задует восточный ветер



ИА "Метеоновости" / 13:14 Воскресенье, 16 июля



В Новороссийске в ближайшее время ожидается ветер восточной четверти с порывами 23-25 м/с. Неустойчивость в погоду Черноморского побережья внесет фронтальная зона, которая пересекает Европейскую территории от Белого моря до Черного. Один из атмосферных фронтов, принадлежащих этой системе, накануне проходил Ростовскую область с сильным ливнем, выпало до 17 мм осадков. В Приазовье Ростовской области дождь освежил воздух, тогда как на востоке было жарко, до 33. Возвращаясь к Новороссийску, в ближайшие сутки усиление ветра будет связано еще и с перепадами атмосферного давления. В ложбине малоазиатской депрессии, вытянувшейся с юга практически до Самары, проходит фронтальная система. С северо-запада приближается еще один фронт, за ним пытается пробиться антициклон с территории Зарубежной Европы. Такая ситуация сохранится и во вторник, 18 июля, только антициклон займет уже большую часть территории Украины, а влияние приземной ложбины ограничится только Северным Кавказом и Нижним Поволжьем. Но положение атмосферного фронта останется почти неизменным. Он по-прежнему будет пересекать черноморское побережье Краснодарского края, немного мигрируя по нему с юга на север. / meteonovosti.ru /



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