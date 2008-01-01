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Новости погоды

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На юге России температура воздуха почти под 40 градусов

ИА "Метеоновости" / 12:38 Воскресенье, 16 июля

  Жаркий воздух из центральных районов Азии с юго-восточным ветром распространяется на Нижнее Поволжье, Ставрополье и предгорья Краснодарского края. Там температура воздуха в субботу, 15 июля была 30..33 градуса. Существенные дожди обошли большинство южных районов стороной. Лишь в Ростовской области выпало до 17 мм осадков, которые на западе области сбили немного жару. В воскресенье может быть еще жарче. Местами температура повысится до 35 градусов, на севере региона - это, скорее всего, Нижнее Поволжье, до 38 градусов. На Черноморском побережье тоже становится жарче, днем до 33 градусов. В ближайший понедельник, 17 июля температура на юге России еще повысится на два-три градуса. Преобладающая температура днем 29..34 градуса, местами до37 градусов, в степных районах Кабардино-Балкарии сильная жара, до 38 градусов. На Черноморском побережье 30..35 градусов. И такая знойная погода сохранится в большинстве районов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов первую половину будущей недели, с 17 по 19 июля. / meteonovosti.ru /
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