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Новости погоды

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В южной половине Приморском крае жаркая погода

ИА "Метеоновости" / 11:37 Воскресенье, 16 июля

  Жаркая погода захватила большую часть Приморского края. Причем, жарко не только в центральных районах, где это обычное дело, но и на побережья, рядом с еще прохладными водами Японского моря. Так во Владивостоке 15 июля было +31 градус. Хотя это не самый жаркий день в этом месяце. 6 июля было почти +33 градуса. В Находке 15 июля было еще жарче, чем во Владивостоке, термометры показали +33 градуса. Нагретый воздух приходит из северо-восточных континентальных районов Китая. Атмосферный фронт, который отделяет очень жаркий воздух от менее знойного, распространяющегося на Хабаровский край, проходит, как раз, по северным районам Приморского края. В воскресенье, 16 июля в Приморье сохранится высокая температура воздуха, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами и порывами ветра до 22 м/сек. Днем 30..35, на побережье 24..29 градусов. А вот в понедельник, 17 июня в Приморском крае при смещении холодного атмосферного фронта ближе к южным районам станет не так жарко, днем 25..30, на побережье 18..23, местами пройдет небольшой дождь, / meteonovosti.ru /
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