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На Южном Урале и юге Западной Сибири ливни с градом



ИА "Метеоновости" / 11:22 Воскресенье, 16 июля



Дожди не обошли стороной южные регионы Азиатской территории. По ним протянулась фронтальная зона с волновыми циклонами. Причем, сильные дожди прошли в субботу (15 июля) и в ночь на воскресенье (16 июля) в Челябинской области, где выпало до 30 мм, в Алтайском крае до 24 мм, в Тыве до 19 мм осадков, в южных районах Красноярского края и Забайкальском крае до 22 мм, в Хакасии до 23 мм и Иркутской области до 19 мм. Дожди сопровождались грозами, в Хакасии шквалистым ветром, на акм. Карлов Створ до 27 м/с. В начале новой рабочей недели (17 июля) над югом Западной Сибири расширяется влияние волнового циклона. В Новосибирской, Томской областях и на Алтае ожидаются сильные грозовые дожди с градом. При грозах усиление ветра до 16 м/с. На юге Тюменской области в отдельных районах при грозах и ливневых дождях тоже может выпасть град, ожидается порывистый ветер до 16 м/с. В Омской области неустойчивая погода с ливнями, грозами, градом и ветром с порывами 12-17 м/с ожидается всю первую половину будущей недели (с 17 до 19 июля). А температура воздуха будет умеренной, днем 20..26 градусов. В Челябинской области тоже условия для формирования градовых облаков, там будут проходить холодные атмосферные фронты. При грозах ветер усилится в порывах до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /



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