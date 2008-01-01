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Новости погоды

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Сильные дожди прошли на юго-западе Московской области

ИА "Метеоновости" / 10:32 Воскресенье, 16 июля

  Атмосферный фронт, который пересекал столичный регион с юга на севере, отметился в ночь на воскресенье, 16 июля сильными дождями на юго-западе Подмосковья. В Наро-Фоминске выпало 19 мм осадков. С учетом дневных дождей (15 июля) получается 25 мм, или примерно одна четверть от месячной нормы. В Можайске за сутки (вчерашний день 15 июля и минувшая ночь 16 июля) выпало 12 мм, в Ново-Иерусалиме и Волоколамске 7 мм. При этом атмосферный фронт совсем не оказал влияние на восточные и северо-восточные районы области. Так, в Черустях и в Егорьевске 15 июля днем и 16 июля ночью вообще никаких дождей не наблюдалось. На станции ВДНХ днем дождь лишь покапал, не внеся никакого вклада в месячную сумму осадков. А ночью 16 июля был небольшим, до 2 мм. Таким образом, до месячной нормы осталось всего 10 мм (норма июля 94 мм), а впереди еще половина месяца. И сегодня во второй половине дня синоптики снова прогнозируют локальные ливни, возможны грозы, при грозе порывы ветра 12-17 м/с. Расчетное количество осадков от 1 до 10 мм. / meteonovosti.ru /
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