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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:03 Воскресенье, 16 июля

  Утром в 9 ч в Москве было без осадков. На главной метеостанции Москвы - ВДНХ термометры показывали +21,4 градуса. Столько же было и в других районах города. В центре, на Балчуге +22 градуса. Только на юго-западе Новой Москвы всего +20 с небольшим градусов. Атмосферное давление в норме, 746 мм рт.ст. Ветер дул с юго-востока со средней скоростью 4-8 м/с, на северо-западе с порывами до 11 м/с. / meteonovosti.ru /
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местное
+21
Вс.
16 июл.
+23
Пн.
17 июл.
+20
Вт.
18 июл.
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Дизфуль		 -17
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Мюриета

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