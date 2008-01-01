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ИА "Метеоновости" / 10:03 Воскресенье, 16 июля



Утром в 9 ч в Москве было без осадков. На главной метеостанции Москвы - ВДНХ термометры показывали +21,4 градуса. Столько же было и в других районах города. В центре, на Балчуге +22 градуса. Только на юго-западе Новой Москвы всего +20 с небольшим градусов. Атмосферное давление в норме, 746 мм рт.ст. Ветер дул с юго-востока со средней скоростью 4-8 м/с, на северо-западе с порывами до 11 м/с. / meteonovosti.ru /



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