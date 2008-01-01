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Новости погоды

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Из погодного архива июля 2010 года

ИА "Метеоновости" / 09:52 Воскресенье, 16 июля

  Июль 2010 года оказался жарким. Из архивных данных известно, что на большей части Европейской России удерживалась аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха превысила норму более чем на 8 градусов. 16 июля были обновлены температурные рекорды: в Петрозаводске 33, в Вологде 32,9 в Рыбинске 31,9, в Костроме 32,5, в Твери 34,9, во Владимире 32,9, в Туле 33,4, в Орле 35,2. И дождями этот день, которые немного сбили жару, порадовали жителей Псковской, Ленинградской, Новгородской, Архангельской областях и Карелии. Там прошли ливневые дожди с грозами, местами осадки были сильными. За Уралом также нашлось место для 30-ти градусного зноя. На юге Западной Сибири, в отдельных районах Иркутской области и Забайкалья днем было 30..35 градусов. 30..36 градусов отмечено на большей части Якутии, в континентальных районах Магаданской области и в Хабаровском крае. В Верхоянске температура 16 июля повышалась до 34,1 гр., что стало новым рекордом.

Вместе с российскими городами в число рекордсменов вошли города соседних государств. Так в Таллине было 31,7 (29,4 в 2005 году), в Витебске 33,1 против 32,2 за 2001 год. В Бишкеке воздух нагрелся до 39,4 гр., что стало новым рекордом жары для этого дня. / meteonovosti.ru /
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