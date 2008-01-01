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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:55 Воскресенье, 16 июля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут ливни, возможны грозы. Максимальная температура воздуха в Москве 23..25, по области 20..25 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, при грозах не исключены порывы до 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст., относительная влажность воздуха около 65%.

Из-за дождей в столичном регионе погоду трудно назвать комфортной. Из-за высокой влажности воздуха могут обостриться хронические заболевания бронхов легких. А грозы и порывистый ветер даже у здоровых людей могут вызвать чувство беспричинной тревоги и беспокойства, расстройство сна. Обычно в такие дни снижается работоспособность. А состояние людей с нервными и психо-эмоциональными расстройствами может ухудшиться вплоть до депрессивного. Дополнительным неблагоприятным фактором, влияющим на самочувствие метеозависимых людей, станут отдельные возмущения магнитного поля Земли. / meteonovosti.ru /
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