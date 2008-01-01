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Новости погоды

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Ураган на востоке Тихого океана

ИА "Метеоновости" / 13:48 Суббота, 15 июля

  В тропической зоне океана уже более четырех суток назад сформировался тропический вихрь, ему дали имя "FERNANDA". Он находится в точке с координатами 11 градусов северной широты и 121 градус западной долготы. К выходным скорость ветра в урагане достигла 60 м/с, а в порывах 75 мс. Смещается на запад со скоростью 5 м/с. Еще пару дней сила ветра будет нарастать, максимального развития ураган достигнет в конце выходных, а затем начнется постепенное его заполнение / meteonovosti.ru /
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