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ИА "Метеоновости" / 12:35 Суббота, 15 июля



На фоне пониженного давления в Москве облачно с прояснениями. Дожди кратковременного характера отмечаются на территории Новой Москвы: в Домодедово и в Михайловском. Температура воздуха около 21 градуса. На ВДНХ 21.3, на ТСХА 21,2, в Тушино 20,9, на станции МГУ 22,1, на Балчуге 22,5 градуса. В Домодедово , Наро-Фоминске и Троицке 21,1..21,7 градуса. Ветер южной четверти слабый. / meteonovosti.ru /



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