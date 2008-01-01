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Новости погоды

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Сильнейшие дожди в Центральной России

ИА "Метеоновости" / 12:25 Суббота, 15 июля

  Сильные дожди, накрывшие в пятницу большую часть территории Центрального федерального округа, продолжались и ночью. В Курской области местами выпало до 28 мм, гремела гроза. В Смоленской области количество осадков составило 32 мм, в Тверской 40 мм. Много влаги вылилось и на Рязанскую землю, 36 мм за сутки. Постепенно зона осадков с юго-запада перемещается к северо-востоку, и в Черноземье воскресным днем дожди в основном небольшие и только на юго-востоке, в Тамбовской и Воронежской областях, местами обильные.

Причиной дождей останется малоподвижный атмосферный фронт, застрявший над центром России в ложбине, сжимаемой двумя антициклонами. Европейский антициклон, развернувшийся к нам восточной периферией, подгоняет северо-западными потоками прохладный воздух с Балтики, а поволжский антициклон с центром над Самарой, южным ветром приносит тепло. Контрасты температуры скажутся на активизации фронта, что особенно характерно для второй половины дня. Так что и в Центральном районе и на западе Волго-Вятского района с грозовыми дождями разной интенсивности. / meteonovosti.ru /
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