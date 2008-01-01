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Новости погоды

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Об ожидаемом в Москве дожде

ИА "Метеоновости" / 11:58 Суббота, 15 июля

  Дожди локального характера ожидаются в Москве и сегодня, в субботу. К столице во второй половине дня подойдет новый атмосферный фронт, его теплый участок, направляющийся от Калуги к Москве, будет проходить с грозами, и локальными дождями. Расчетное количество осадков 0-25 мм. Максимальная температура воздуха в период с 12 до 16 часов составит 22..24 градуса. / meteonovosti.ru /
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