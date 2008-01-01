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Новости погоды

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Локальная стихия в Москве

ИА "Метеоновости" / 11:49 Суббота, 15 июля

  Накануне, в пятницу, многие улицы столицы скрылись под водными потоками. Кое-где менее чем за час выпало до 30 мм осадков. Так на станции Тимирязевской академии (ТСХА) оказалось 29,7 мм, но еще больше влаги выпало на станции МГУ: 34,4 мм. В тоже время на ВДНХ и Балчуге 10 мм, а в Тушино 2 мм, на Осеннем бульваре 0,2 мм. В районе Красной Пресни 19,1 мм.

Неравномерно распределились дожди и на территории Новой Москвы, от 0,2 мм в Домодедово до 13,6 мм в Троицке.

Дожди были вызваны атмосферным фронтом пришедшим с юго-запада. Раскаты грома тоже были слышны не везде, и еще реже отмечался град. Причем о последнем известно лишь со слов очевидцев, а на станциях его не зафиксировали. / meteonovosti.ru /
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