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Обильные дожди у Байкала



ИА "Метеоновости" / 10:58 Суббота, 15 июля



Ближе к государственной границе России, над Бурятией проходит активный атмосферный фронт, он лежит в зоне больших температурных контрастов, до 10-12 градусов. Зона дождей занимает значительную территорию. Обильными дождями фронт отметился у Байкала, к северо-востоку от него. На севере Бурятии, на востоке Иркутской области, в Забайкальском крае выпало до 5-10 мм осадков за сутки. И в ближайшие сутки эти территории пополнят свои запасы влаги, за счет новых дождей.



Дожди пройдут не везде и будут преимущественно небольшими, но местами ожидаются и ливни с грозами, а температура будет колебаться от 17..22 градусов до 27..32. В Чите с небольшим дождем, днем до 29, в Улан-Удэ дождь пройдет ночью, температура после полудня до 30 градусов. Поскольку эти районы России подвержены частым лесным пожарам, то любая влага здесь во благо. / meteonovosti.ru /



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