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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:49 Суббота, 15 июля

  Июльская погода в столичном регионе продолжает огорчать жителей мегаполиса неустойчивостью. Вот и субботний день ожидается хотя и теплым, но без кратковременных дождей опять не обойдется. Чаще всего макушка лета палила московскую землю зноем. А самые жаркие деньки в середине лета отмечались в 1951 году. В дневные часы воздух раскалился до +33.2 градусов, что стало абсолютным максимумом температуры для этого дня.

Холодные утренники встречаются в это время крайне редко. В последний раз температура воздуха понизилась до слабо положительных значений температуры в далеком 1889 году. Ее минимальное значение составило +4.5 градусов, что также стало температурным рекордом, но уже абсолютного минимума.

Сильными дождями отметился сегодняшний день в 1944 году. На столичную землю вылилось 28.8 мм осадков при месячной норме 94 мм. / meteonovosti.ru /
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