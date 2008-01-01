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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:49 Суббота, 15 июля



Июльская погода в столичном регионе продолжает огорчать жителей мегаполиса неустойчивостью. Вот и субботний день ожидается хотя и теплым, но без кратковременных дождей опять не обойдется. Чаще всего макушка лета палила московскую землю зноем. А самые жаркие деньки в середине лета отмечались в 1951 году. В дневные часы воздух раскалился до +33.2 градусов, что стало абсолютным максимумом температуры для этого дня.



Холодные утренники встречаются в это время крайне редко. В последний раз температура воздуха понизилась до слабо положительных значений температуры в далеком 1889 году. Ее минимальное значение составило +4.5 градусов, что также стало температурным рекордом, но уже абсолютного минимума.



Сильными дождями отметился сегодняшний день в 1944 году. На столичную землю вылилось 28.8 мм осадков при месячной норме 94 мм. / meteonovosti.ru /



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