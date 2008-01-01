Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
14 июля 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Температурные рекорды России

ИА "Метеоновости" / 13:39 Пятница, 14 июля

  Распределение температуры на территории России в прошедшие сутки было неравномерным. Особенно ярко это демонстрирует погода на европейской территории. В то время, как на крайнем севере среднесуточная температура воздуха превышала норму на 4-8 градусов, на юге, в низовье Волги, она не "дотянула" до нее 1-2 градуса.

Неудивительно, что именно на севере максимальная температура установила новые рекорды. Таким местом стали Малые Кармакулы, расположенные на архипелаге Новая Земля. Днем воздух прогрелся здесь до +22 градусов и прежний рекорд 1969 года со значением +21.1 градуса, был преодолен. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+20
Сб.
15 июл.
+24
Вс.
16 июл.
+24
Пн.
17 июл.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Даммам		 -1
Ла-Пас

некомфортное место: Ушуайя
комфортное место: Онтарио

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100