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Температурные рекорды России



ИА "Метеоновости" / 13:39 Пятница, 14 июля



Распределение температуры на территории России в прошедшие сутки было неравномерным. Особенно ярко это демонстрирует погода на европейской территории. В то время, как на крайнем севере среднесуточная температура воздуха превышала норму на 4-8 градусов, на юге, в низовье Волги, она не "дотянула" до нее 1-2 градуса.



Неудивительно, что именно на севере максимальная температура установила новые рекорды. Таким местом стали Малые Кармакулы, расположенные на архипелаге Новая Земля. Днем воздух прогрелся здесь до +22 градусов и прежний рекорд 1969 года со значением +21.1 градуса, был преодолен. / meteonovosti.ru /



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