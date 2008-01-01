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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:31 Пятница, 14 июля

  В 12 часов в Москве облачная погода, на севере столицы местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 20-22 градуса; Северном 20-21 градус, Северо-восточном 20 -21 градус, Восточном 20-21 градус, Юго-восточном 20-21 градус; Южном 20 градусов; Юго-западном 21 градус; Западном 20-21 градус, Северо-западном 20-22 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 20 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температруа воздуха 20-21 градус. / meteonovosti.ru /
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