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В России грядут первые заморозки



ИА "Метеоновости" / 12:02 Пятница, 14 июля



Несмотря на то, что лето приближается к своему пику, на необъятных просторах России есть районы, в которые неумолимо приближается осень. В текущие дни аналогичная ситуация сложилась в Магаданской области. В ближайшие дни погоду в этих районах будет определять антициклон, сформировавшийся в Охотском море. В ночь на воскресенье в центральных районах области есть угроза понижения температуры воздуха до -1 градуса. Но днем температура вполне комфортная, около 20 градусов. Похолодание ожидается кратковременным. Уже в начале следующей недели днем воздух прогреется до 22:27 градусов и угроза ночных заморозков минует. / meteonovosti.ru /



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