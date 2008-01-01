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Новости погоды

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На юге Сибири ливни, грозы и швалистые ветер

ИА "Метеоновости" / 11:32 Пятница, 14 июля

  Власть над погодой Сибири поделили между собой антициклон, который обживает северные территории и циклоны, следующие один за другим по южным районам. Они и удерживают здесь ненастную погоду.

На юге Сибири дожди льют не переставая. За 13 июля сильными они были в Иркутской (до 20 мм), Кемеровской (до 25 мм) областях, в центральных и южных районах Красноярского края (до 27 мм), в Забайкальском крае (до 29 мм). Наибольшее количество осадков досталось Алтайскому краю, где в четверг и ночь на пятницу выпало до 34 мм. Местами дожди сопровождались грозами и усилением ветра.

В выходные дни юг Сибири останется под влиянием циклона и атмосферных фронтов с ним связанных, что сохранит неблагоприятную погоду. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае ожидаются сильные дожди с грозами, градом и усилением ветра до 17 м/с. В центральных и южных районах Красноярского края, Хакасии и Тыве - сильные и очень сильные дожди, также сопровождаемые грозами, градом и усилением ветра до 25 м/с. Ливни с грозами прошумят в Иркутской области и Бурятии.

По температурному режиму на сибирских просторах отмечаются значительные контрасты. В ее западных областях температура воздуха "отстает" от нормы на 2-4 градуса, а в восточных на столько же выше многолетних значений.

В субботу от Омска до Красноярска от 20 до 25 градусов, а в Предбайкалье и Забайкалье сохранится сильная жара, 27.. 32 градуса. / meteonovosti.ru /
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