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Новости погоды

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На северо-западе Подмосковья норма по дождям перевыполнена

ИА "Метеоновости" / 10:52 Пятница, 14 июля

  В июле этого года редкий день в столичном регионе обходится без дождей. В итоге в ряде районов Подмосковья за прошедшие 14 дней количество выпавших осадков уже приближается к норме. В основном это северо-западные и северные районы. Именно на их территории циклоны проявляют наибольшую активность. Так, в Дмитрове и Клину выпало уже 73% от нормы, в Новом Иерусалиме - 72%. Но больше всех июльская погода не балует Волоколамский район, где уже за первую декаду месяца норма по осадкам была выполнена, а по данным на сегодняшний день уже и перевыполнена. В осадкомерах города накопилось 129.4 мм небесной влаги при месячной норме 88 мм.

Меньше всего дождей досталось юго-востоку области. В Коломне и Кашире за 14 дней выпало 40 и 42% от месячной нормы соответственно. / meteonovosti.ru /
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